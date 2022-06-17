أفريقيا تسجل 1597 حالة اشتباه بجدري القرود هذا العام بينها 66 وفاة

قال أحمد أوجويل أوما القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن أفريقيا سجلت 1597 حالة اشتباه بجدري القرود منذ بداية العام، توفي منها 66 حالة.

وأضاف أنه لم يتم بعد احتواء المرض في القارة. وتابع أنه عندما تبدأ حملة تطعيم ضد الجدري لاحتواء جدري القرود في العالم فإنها ينبغي أن تبدأ بافريقيا.

وقال أوما في إفادة أسبوعية للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "موقفنا هو أن التطعيم أداة مهمة ويجب أن يبدأ هنا في أفريقيا".

ومضى قائلاً "هنا... العبء أكبر، والمخاطر أعلى، والانتشار الجغرافي أوسع أيضاً".

وأوضح أوما أن الدول الأفريقية التي سجلت إصابات مؤكدة بجدري القرود هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونعو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والمغرب وغانا وليبيريا وسيراليون.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً للجنة طوارئ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تفشي جدري القرود يمثل حالة طوارئ في مجال الصحة العامة تثير قلقاً دولياً.

وجدري القرود مرض متوطن في أجزاء من أفريقيا. وسجلت أكثر من 30 دولة لا يتوطن فيها المرض الفيروسي بؤر تفش هذا العام معظمها في أوروبا.