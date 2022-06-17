شاهد: الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة أكثر تطورا

أطلقت الصين رسميا الجمعة حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة انزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتعد حاملة الطائرات هذه الثانية التي تبنى كليا في الصين وأكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين. ولن تسلم إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر.

ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة.

أطلق على حاملة الطائرات اسم "فوجيان" تيمنا بمقاطعة صينية على غرار الحاملتين السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ". وأتى انزال الحاملة إلى المياه وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة والتي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها.

وقد عمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى تمرير حاملات الطائرات التابعة لها في مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان.

وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير فضلا عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات على ما ذكرت وكالة الصين الجديدة. كما تتمتع حاملتا الطائرات السابقتان بمنصة لإقلاع الطائرات.

يسمح نظام المنجنيق للطائرات بحمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة. وسيعمل نظام المنجنيق المتطور بالطاقة الكهرومغنطيسية على ما أكدت الوكالة.

وقالت وكالة جينز المرجعية للمعلومات العسكرية إن الولايات المتحدة تملك العدد الأكبر من حاملات الطائرات في الخدمة (11) تليها الصين (2) والمملكة المتحدة (2) وروسيا (1) وفرنسا (1) وإيطاليا (1) والهند (1) وتايلاند(1).

وضعت حاملة الطائرات الصينية الأولى "لياونينغ" في الخدمة العام 2012 وتستخدم خصوصا كمنصة تدريب. وسمحت الخبرة المستقاة منها ببناء أول حاملة طائرات تبنى في الصين سميت "شاندونغ" وضعت في الخدمة نهاية العام 2019.