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رياضة

بعد أن مثل رأس حربة ليفربول لسنوات مع محمد صلاح ساديو مانيه يقترب من التوقيع لبايرن ميونيخ

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بقلم:  يورونيوز
ساديو ماني يواجه تحديًا من جانب حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي في الدوري الإنجليزي الممتاز. 2022/04/19
ساديو ماني يواجه تحديًا من جانب حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي في الدوري الإنجليزي الممتاز. 2022/04/19   -   حقوق النشر  يان سوبر/أ ب

اقترب المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه من الانضمام إلى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم قادمًا من ليفربول وصيف بطل الدوري الانجليزي، وفق ما أفادت تقارير صحافية الجمعة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية وصحيفة "بيلد" الألمانية، أن الناديين توصلا الى اتفاق بشأن الصفقة بقيمة 32 مليون يورو (33.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى تسعة ملايين، وسيوقع اللاعب البالغ 30 عامًا على عقد لمدة ثلاث سنوات.

وقد يكون مانيه بديلا للمهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي، الذي كرّر مرارًا رغبته في الرحيل عن بافاريا وارتبط بالانتقال الى برشلونة الإسباني.

وسيكون مانيه الصفقة الثالثة لبطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة، بعد لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ والظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي، كلاهما من أياكس أمستردام الهولندي.

المصادر الإضافية • أ ف ب