مستقبل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.. بين المغادرة وعرض ليفربول الضبابي

أفادت وسائل إعلام أن مهاجم ليفربول، اللاعب محمد صلاح، مستعد للانضمام إلى أحد منافسي فريقه في المستقبل القريب في حال فشل في الاتفاق على إبرام صفقة جديدة مع ليفربول.

وقد فكر نجم تشيلسي وروما السابق بالفعل في المكان الذي يمكن أن ينتقل إليه داخل إنجلترا في الدوري الممتاز إذا لم يمدد إقامته مع ليفربول، وفقا لصحيفة "ذي أثليتك.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي، الأربعاء، قبل مواجهة ريال مدريد "لا أريد أن أكون أنانيا وأتحدث عن عقدي، قلت ذلك سابقاً وأقوله الآن، أنا أركز على الفريق خصوصاً في هذا الأسبوع المهم الذي ينتظرنا خلاله نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع "لا أريد التحدث عن العقد وتمديده الآن، أمامنا وقت طويل، بالتأكيد سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، وسنرى ما يحدث بعد ذلك".

ومن المقرر أن ينتهي عقد المهاجم المصري، البالغ من العمر 29 عاما، بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2023، في وقت لم تتوصل فيه المحادثات المطولة إلى تمديده.

وذكرت تقارير سابقة إلى أن رامي عباس، وكيل صلاح، قد سافر إلى ميامي لإجراء محادثات وجها لوجه مع مايك جوردون، رئيس مجموعة فينواي الرياضية، في ديسمبر / كانون الأول لكن الطرفين لم يتفقا على الشروط ولم تجر محادثات منذ ذلك الحين.

وأشارت مصادر إلى أن المشكلة بين الطرفين تتعلق بأمور مالية وطول المدة التي سيتم الاتفاق عليها في حال تم تجديد الصفقة.

بدوره، ألقى أسطورة ليفربول مارك لورنسون باللوم على جاك غريليش في تعقيدات عقد النادي مع النجم المصري حيث من المقرر أن تنتهي صفقة صلاح نهاية الموسم المقبل.

وعند سؤاله عن مفاوضات العقد مؤخرا، قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه "لا يمكنه فعل الكثير" باستثناء انتظار القرار النهائي للمهاجم محمد صلاح.