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رياضة

محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب

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بقلم:  يورونيوز
محمد صلاح
محمد صلاح   -  حقوق النشر  Peter Byrne/PA via AP

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسطورته بأحرف من ذهب بعد أن بات أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "برميرليغ"، إثر ثنائيته في مرمى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد خلال الفوز التاريخي بسباعية نظيفة الأحد.

وتفوّق صلاح على حامل الرقم القياسي السابق روبي فاولر الذي سجل 127 هدفاً لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ رفع "الفرعون" رصيده الى 129 في 205 مباريات. كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجّل في ست مباريات توالياً في شباك مانشستر يونايتد.

وعلّق صلاح على إنجازه "لا أعرف ما أقوله، لست قادراً على وصف ما أشعر به ولكنه أحد أجمل أيام حياتي. إنه رقم وضعته نصب عيني منذ وصولي وأتمنى دائمًا أن أحطم الأرقام ولكن الأهم الفوز بالألقاب مع الفريق"، واصفاً الهدف الأخير له في مرمى مانشستر بأنه المفضّل لديه في صفوف ليفربول.

تابع ابن الثلاثين سنة "سأحتفل مع العائلة في المنزل، أتناول شاي البابونج وأنام".

أشاد به أسطورة ليفربول السابق الاسكتلندي غرايم سونس أحد معلقي شبكة "سكاي سبورتس" بقوله بعد المباراة "لقد كان رائعاً لنادي ليفربول. إنه المهاجم الأكثر تعطشاً الذي رأيته، لكن جميع المهاجمين الكبار هم مثله. إنه من الطراز العالمي".

المصادر الإضافية • وكالات