بوتين: الولايات المتحدة تعتبر نفسها "رسول الله على الأرض وأعلنت مصالحها مقدسة"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة خلال كلمة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن الولايات المتحدة تعتبر نفسها "رسول الله على الأرض".

وأوضح بوتين أن الولايات المتحدة التي أعلنت انتصارها في الحرب الباردة، قد نصبت نفسها رسول الله على الأرض.. هي قررت أن لا مسؤولية عليها ولها فقط مصالح ومصالحُها هذه مقدّسة طبعا"

بدأ بوتين خطابه بإدانة مطولة للدول التي أكد أنها تريد إضعاف روسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.

واتهم في خطابه الدول الغربية بالتشبث "بظلال الماضي".

وقال إن النخب الحاكمة في بعض الدول الغربية تعيش في مثل هذه الأوهام. هي لا تريد أن ترى الأشياء البديهية وتصرّ على التعلق بشبح الماضي. هم يعتقدون مثلا أن هيمنة الغرب على السياسة والاقتصاد هي حقيقة ثابتة وأبدية. لكن لا شيء يبقى للأبد.

كما أضاف بوتين أن الغرب لم يلاحظ أن مراكز قوة جديدة قد ظهرت على كوكب الأرض على مدى العقود الماضية وهي ترفع الصوت عاليا وعاليا. هذه المراكز طورت نظامها السياسي والمؤسساتي الخاص بها وهي تتبنى نهجا خاصا بها في مجال النمو الاقتصادي ولها الحق في حماية نظامها والحفاظ على سيادتها الوطنية.

كما هاجم بوتبن الغرب لفرضه عقوبات غير مسبوقة على روسيا. وقال إن بعض العملات العالمية "تنتحر" في إشارة إلى التجميد غير المسبوق لنحو 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية.

وأضاف أن موسكو ستتمسك "بسياسة اقتصادية شاملة تتسم بالمسؤولية" وذلك على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والركود الذي يلوح في الأفق والذي من المتوقع أن يصبح أكبر انكماش تشهده روسيا منذ ما لا يقل عن 20 عاماً.