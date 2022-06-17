بريطانيا تقول إن حوالي 15 ألفا من الأثرياء يحاولون مغادرة روسيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة إن بيانات تشير إلى أن الآلاف من المليونيرات يحاولون مغادرة روسيا، ومن المرجح أن يؤدي استمرار نزوح رجال الأعمال والأثرياء الروس إلى تأثر اقتصادها نتيجة تفاقم الأضرار طويلة الأمد للحرب.

وأفادت الوزارة بأن "طلبات الهجرة تشير إلى أن 15 ألف مليونير روسي يحاولون بالفعل مغادرة روسيا".

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا مجموعة من العقوبات استهدفت عدة يخوت مرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسماسرة يخوت وعازف تشيلو وبعض رجال الأعمال الروسي من أبرزهم رومان أبراموفيتش.