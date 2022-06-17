الولايات المتحدة تدين التصريحات المسيئة للنبي محمد

دانت الولايات المتحدة الخميس تصريحات مسؤولين اثنين في الحزب الهندي الحاكم، اعتُبرت مسيئة للنبي محمد.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة نيد برايس "ندين التصريحات المسيئة التي أدلى بها اثنان من مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا، ونرحّب بإدانة الحزب لهذه التصريحات علنا".

وأضاف "نتحاور بانتظام على مستوى عال مع الحكومة الهنديّة بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك حرّية الدين أو المعتقد ونشجّع الهند على تعزيز احترام حقوق الإنسان".

يشهد العالم الإسلامي موجة غضب بعد تصريحات أدلت بها قبل أسبوع المتحدّثة باسم الحزب الحاكم في الهند بشأن العلاقة بين النبي وأصغر زوجاته عائشة خلال نقاش في برنامج متلفز.

وقد عُلّقت الأحد عضويّة المتحدّثة باسم الحزب الذي أكّد في بيان أنّه "يحترم كلّ الديانات".

وكان المسؤول المكلف الإعلام في حزب "بهاراتيا جاناتا"، نافين جيندال، قد أدلى أيضا بتصريح على تويتر بشأن النبي محمد جرى حذفه لاحقا. وتم فصل جيندال من الحزب.