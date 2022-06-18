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بنغلاديش

شاهد: الفيضانات تحاصر نحو مليوني شخص في بنغلادش

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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المياه تغمر شوارع سيلهيت في بنغلاديش.
المياه تغمر شوارع سيلهيت في بنغلاديش.   -   حقوق النشر  أ ب

نشرت بنغلادش الجيش لمساعدة نحو مليوني شخص حاصرتهم مياه الفيضانات بعد أن أغرقت الأمطار الموسمية الغزيرة مساحات واسعة من الأراضي للمرة الثانية خلال أسبوعين، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.

وتشكل الفيضانات تهديدا منتظما للملايين في الأراضي المنخفضة في بنغلادش، لكن الخبراء يقولون إن التغير المناخي يزيد من خطورتها وعدم القدرة على التنبؤ بها.

وغمرت المياه معظم المناطق الشمالية الشرقية ويمكن للوضع أن يتفاقم خلال نهاية الأسبوع مع توقع هطول مزيد من الأمطار. وعلّقت السلطات الامتحانات في المدارس الثانوية في معظم أنحاء البلاد، حيث يتم استخدام مباني المدارس لإيواء النازحين بسبب الفيضانات.

وقال مدير منطقة سيلهيت محمد مشرف حسين لفرانس برس "الوضع مقلق للغاية. أكثر من مليوني شخص عالقون الآن بسبب مياه الفيضانات". وأضاف "الناس لجأوا الى المراكب. نشرنا الجيش ونحاول إجلاءهم".

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وأواخر الشهر الماضي ضربت سيلهيت أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقدين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وتضرر أربعة ملايين آخرين.

المصادر الإضافية • أ ف ب