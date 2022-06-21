شاهد: قطر تمكن المقيمين في الدولة من استضافة الأقارب والأصدقاء لحضور كأس العالم.. لكن بشرط

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية عن تمكين المقيمين في قطر، من استضافة الأصدقاء والأقارب بمنازلهم خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال مدير الإعلام الرقمي التابعة للجنة العليا خالد النعمة، إنه يمكن لحاملي تذاكر المباريات التقدم للحصول على بطاقة "هيا" عبر الموقع الإلكتروني "قطر 2022" (Qatar2022.qa)، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول "هيا إلى قطر 2022" (Hayya to Qatar 2022).

وذكرت اللجنة أنه يجب على المشجعين بعد شرائهم تذاكر مباريات كأس العالم، أن يتقدموا بطلب للحصول على بطاقة "هيا" والتي ستكون إلزامية لحضور المباريات.

ستوفر بطاقة "هيا" (Hayya) العديد من المزايا بما في ذلك النقل العام المجاني لحاملي التذاكر في أيام المباريات، كما أنها سيكون بمثابة تصريح دخول إلى قطر للزوار الدوليين.

كما يمكن للمشجعين حجز أماكن للإقامة عبر بوابة مخصصة بالموقع، والتي ستوفر خيارات متنوعة على مدار العام، مثل الشقق والفيلات وغرف السفن السياحية بالإضافة إلى الفنادق العادية.

وسبق للجنة أن أطلقت مبادرة "كن أنت المستضيف" لاستقبال المشجعين خلال مونديال 2022، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه عالميا في استضافة عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم خلال المناسبات الرياضية الكبرى.

وذكرت اللجنة حينها أن الهدف الأساسي من المبادرة يتمثل في تعريف المشجعين بكرم الضيافة الذي تشتهر به دولة قطر، فضلا عن العادات والتنوع الثقافي الذي تحظى به البلاد.