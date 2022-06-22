الخليفي يرفض "الدروس" من رئيس رابطة الدوري الإسباني والأخير يتهمه بـ "الكذب" ويصفه بـ"المتعجرف"

اتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بالكذب والتعجرف الاربعاء، بعد دفاع الأخير عن الإنفاق السخي لناديه من أجل الحفاظ على المهاجم الدولي كيليان مبابي.

وكانت رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي اكدت تقدمها بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" ضد باريس سان جرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي متهمة إياهما "باستمرار انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف الحالية".

استنكر الخليفي "دروس" تيباس في حديث صحافي "تيباس مَن؟". تابع "أنا لا أعطي دروسًا لأي شخص، ولا أتدخل في الأندية أو البطولات الأخرى. من الوقاحة التظاهر بالقول للآخرين بما يجب عليهم فعله. أنا لا أقبل الدروس من أولئك الذين يرون أن دوري أبطال أوروبا يشكل تهديداً لبطولتهم"، في إشارة من الخليفي الذي يرأس أيضًا رابطة الاندية الاوروبية الى معارضته لمشروع الدوري السوبر "سوبر ليغ" المنشق عن دوري الابطال والمدعوم من أكبر ناديين في إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.

وتابع "ريال مدريد استحق الفوز بدوري الابطال، احتفلوا به لأيام والآن يريدون قتله".

وفي تعليقه على حديث الخليفي، كتب تيباس على تويتر "الخليفي مستوى آخر. يعتقد أننا أغبياء (حتى انه لا يصدق أكاذيبه). يظهر في (صحيفة) ماركا يعظ بفخر وتعجرف حول "الأثرياء الجدد". القواعد ليست موجودة لأجل سان جرمان. سنتابع النضال من أجل كرة قدم مستدامة وخالية من الغش".

وكان مبابي رفض عرض ريال مدريد الإسباني الشهر الماضي، مفضلا التمديد مع سان جرمان لثلاث سنوات، مقابل راتب يتراوح بين 40 و50 مليون يورو سنوياً.

وعانى سان جرمان خسائر بقيمة 224.3 مليون يورو (240 مليون دولار) في موسم 2020-2021، بارتفاع بلغ 80% عن السنة السابقة، بحسب تقرير صادر عن السلطات الكروية المالية الفرنسية مطلع الشهر الجاري.

وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس، إن مبابي رضخ "لضغوط سياسية واقتصادية".

اما الخليفي، فقال إن ناديه رفض عرضًا بقيمة 180 مليون يورو الصيف الماضي لضم مبابي، لأنه كان يعرف برغبة مبابي بالبقاء "رفضت 180 مليون يورو الصيف الماضي من ريال مدريد، لأني عرفت أن مبابي يريد البقاء مع سان جرمان، أعرفه جيدًا جدًا، اعرف ما يريده هو وعائلته ولا ينتقلون من أجل المال".

تابع "اختار اللعب لمدينته وبلده وللمشروع الرياضي. يفكر فقط في اللعب والفوز".

ويعتبر تيباس رأس الحربة من مجموعة منتقدي استحواذ الدول على الأندية الأوروبية، إن كان بالنسبة لقطر التي تملك سان جرمان أو الإمارات مالكة سيتي.

وأطلق ريال مدريد معركة قانونية مع ويفا لمحاولة ولادة إطلاق الدوري السوبر، على الرغم من أنه دفن قبل أن يولد مع انسحاب الاندية الانكليزية. ونُقلت القضية الى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تنظر فيها فى 11 و12 تموز/يوليو المقبل.

قال الخليفي "بالنسبة لي، يسعدني أن أرى أياكس في نصف النهائي أو توتنهام في النهائي. أتذكر باعتزاز رحلاتي الأولى إلى أوروبا مع باريس سان جرمان، إلى سالزبورغ (في 2011 في الدوري الأوروبي) مع مشجعين عراة الصدور في الصقيع، هذه هي روح كرة القدم. ليس من العدل أن نخسرها بدوري مغلق، لن ندع ذلك يحدث".