وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال يهودي مشتبه به في حادث قتل فلسطيني طعنا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأربعاء يهوديا مشتبها به لصلته بطعن فلسطيني حتى الموت في الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود إن الضحية ويدعى علي حسن حرب تعرض للطعن يوم الثلاثاء أثناء محاولة فلسطينيين إبعاد مجموعة من المستوطنين عن أرضهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستوطنا طعن حرب صاحب الـ28 عاما في القلب. كان متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية قد قال في البداية إنه لم يتضح من الذي قتل حرب، وإن الشرطة تحقق في الحادث.

ووقع حادث الطعن وسط تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية وإسرائيل. ومنذ يناير- كانون الثاني قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 46 فلسطينيا في الضفة الغربية، في حين قُتل 19 شخصا في إسرائيل في هجمات في الشوارع.

وشارك مئات الفلسطينيين في تشييع جثمان حرب في بلدة إسكاكا الفلسطينية بالقرب من سلفيت بشمال الضفة الغربية يوم الأربعاء.

يعيش حوالي 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل ترفض ذلك.

ندد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند بالهجوم في تغريدة على تويتر. وكتب وينيسلاند "يجب محاسبة مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة سريعا".