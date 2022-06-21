مستوطن يهودي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

قتل فلسطيني عندما طعنه مستوطن يهودي الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الوزارة: "استشهد الشاب علي حسن حرب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن في منطقة اسكاكا في سلفيت".

وبحسب شهود فلسطينيين، كان علي حسن حرب (28 عاماً) يعمل في الأرض قرب مستوطنة حين هاجمه مستوطنون.

وأفادت الشرطة الاسرائيلية، التي لم تحدد هوية المعتدي، عن إصابة فلسطيني بجروح خطرة "بعدما طُعن على ما يبدو".

وأشارت في بيان إلى أنها تلقت معلومات مفادها أن شجاراً حصل بين فلسطينيين وإسرائيليين قرب مستوطنة أرئيل في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وكتبت الشرطة "وصلت قوات من الشرطة إلى المكان حيث نقل فلسطيني مصاب بجروح خطرة إلى المستشفى، بعدما طُعن على ما يبدو".

وصدر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيان صحافي اعتبرت فيه أن قتل حرب "امتدادٌ للحرب القذرة التي يشنها المستوطنون على شعبنا ومقدساتنا وممتلكاتنا، ونتيجةٌ مباشرةٌ للتحريض الصهيوني الرسمي وإطلاق يد المستوطنين لممارسة الإرهاب المنظم في أنحاء أرضنا المحتلة".

ويعيش نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية حيث يعيش أيضا 2,8 مليون فلسطيني. وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.