شاهد: روسيا تنشر مقطعا مصورا لهجوم يستهدف مدافع الهاوتزر الأمريكية في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء لقطات مصورة لما وصفته بعملية عسكرية تظهر تدمير مدافع هاوتزر M777 المصنوعة في الولايات المتحدة والمقدمة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وجاء في بيان على الفيديو أن"وحدات استطلاع المدفعية الروسية حددت مواقع مدافع الهاوتزر إم 777 الأمريكية الصنع عيار 155 ملم وذخائرها وتم تدميرها بضربة دقيقة من ذخيرة المدفعية الروسية.

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير- نيسان الماضي، تواظب كل من روسيا وأوكرانيا بنشر مجموعات من الصور والفيديوهات لعملياتهم العسكرية. ولا يتردد كل طرف في وصف عملياته العسكرية بأنها تستهدف الطرف الآخر.

في هذه الأثناء، تواصل القوات الروسية تقدمها نحو مدينة ليسيتشانسك الصناعية الاستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي "تدمرها" مدفعية موسكو كما قال مسؤولون أوكرانيون الأربعاء عشية قمة أوروبية تأمل فيها كييف أن تحصل على وضع مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.

وكتب سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك حيث تركزت المواجهة بين الجيشين الروسي والأوكراني في الأسابيع الماضية صباحا عبر تلغرام أن "الروس يقتربون من ليسيتشانسك ويتقدمون في المدن المجاورة ويقصفون المدينة بطائراتهم".

وستشكل سيطرة موسكو على سيفيرودونيتسك مرحلة مهمة في اتجاه السيطرة على كامل منطقة دونباس التي يتكلم معظم سكانها الروسية ويسيطر على جزء منها انفصاليون موالون لروسيا منذ 2014.