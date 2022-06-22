مقتل 130 شخصا على الاقل في زلزال قوي هز أفغانستان

قال مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان يوم الأربعاء إن زلزالا شدته 6.1 درجة أدى إلى مقتل 130 شخصا على الأقل في شرق البلاد.وقال محمد نسيم حقاني رئيس الهيئة إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح. وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا

كما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة على سلم ريختر هز أجزاء من باكستان أيضا خلال الساعات الأولى من صباح هذا الأربعاء. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابول وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ومستخدمين على تويتر.

وكتب شاهد على موقع المركز من كابول يقول "هزات قوية وطويلة". وقال شاهد آخر من بيشاور في شمال غرب باكستان "كانت قوية".