شاهد: تشجيع على استخدام التطبيقات الذكية لطلب أضاحي العيد في دبي

يسير أطباء بيطريون وموظفون بين الخراف والأغنام في مقصب القوز في دبي للتأكّد من جهوزية المواشي مع اقتراب عيد الأضحى، بينما تشجّع بلدية الإمارة الخليجية على اعتماد التطبيقات الهاتفية لطلب الأضاحي.

وينكب عاملون وضعوا كمامات وقفازات لليدين في المقصب على تقطيع الماشية وغسلها لتنظيفها بعد ذبحها لتحضير اللحوم قبل تسليمها للزبائن.

وتسعى السلطات في دبي لتفادي الازدحامات في أيام العيد في الاسبوع الثاني من الشهر المقبل والاستعانة بالطلب عن بعد، في وقت تشهد الدولة ارتفاعا جديدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ويضحّى بالخراف والأغنام والعجول وحتى الإبل في عيد الأضحى، وتوزع اللحوم على افراد العائلة والاصدقاء والمحتاجين. وغالبا ما تشهد شوارع ومسالخ في دول اسلامية عمليات ذبح مباشرة أمام الزبائن.

لكن بكسبة زر، يستطيع سكان دبي طلب الأضحية عبر تطبيقات المواشي على الهواتف، حيث يتم شراء الماشية وذبحها وإيصالها للمستخدم وحتى توزيعها على المحتاجين عبر الجمعيات الخيرية.

وتسجل هذه التطبيقات وجودا محدودا في عدد من المدن في دول اسلامية بينها باكستان، لكنّها تتوفّر بشكل كبير في الإمارات حيث توجد سبع منها في دبي، المدينة المعروفة بازدهار خدمات التوصيل فيها.

وقال مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي علي الحمادي لوكالة فرانس برس في مقصب القوز "التطبيقات الذكية تقوم بشراء وتجهيز الأضاحي في المقاصب وتوصيلها إلى المنازل"، مصيفا أنّه "خلال ساعة أو ساعتين، تقوم التطبيقات الذكية بمهامها وتوصل الأضاحي للبيت، ويتم توفير الوقت والجهد والتعب".

وبحسب الحمادي، فإنّه "في العامين الماضيين وبسبب كوفيد-19، لجأ الكثير من الناس للتطبيقات الذكية. والإجراءات الاحترازية ما زالت مطلوبة وعلينا أن ناخذها بعين الاعتبار".

يأتي هذا التشجيع على استخدام التطبيقات بينما أعلنت الإمارات هذا الشهر تشديدها مجددا الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك التشديد على وضع الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد ارتفاع في الإصابات.

وترمز الأضحية إلى مستوى عال من الإيمان وتعود، بحسب الموروث الديني، إلى استعداد النبي ابراهيم للتضحية بنجله اسماعيل وذبحه تلبية لأمر رباني شكل اختبارا لدرجة إيمانه، ليتم استبداله في اللحظة الاخيرة بكبش ذبح بديلا عنه بعد نجاح ابراهيم في الاختبار.

ومن بين التطبيقات، "ذبائح الإمارات" الذي يتيح للمستخدمين طلب الأضحية وتحديد نوعها والدفع إلكترونيا.

ويؤكد مسؤول التطبيق في دبي فايز البدر "بخطوات سهلة، يتم اختيار نوع الذبيحة وعمرها والسعر وطريقة الدفع وطريقة التقطيع ويتم توصيل الأضاحي بسيارات مبردة".

ويوفر التطبيق أيضا خدمة التوزيع على المحتاجين بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات الخيرية.