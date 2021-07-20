فيديو | مسلمون يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى

أقام مسلمون صلاة عيد الأضحى في مجمع المسجد الأقصى في القدس، اليوم، الثلاثاء، بعد سنة علا فيها منسوب التوترات وتكررت فيها المواجهات بالقرب من الموقع الديني المقدس للمسلمين واليهود.

وترافقت الاشتباكات العنيفة في الموقع بين الفلسطينين والأمن الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام مع اندلاع حرب استمرت 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل المسلحة وأبرزها حماس في قطاع غزة.

ويقدس اليهود الموقع ويطلقون عليه تسمية جبل الهيكل، ويعتبرونه من أقدس المواقع الدينية في اليهودية، بينما تعتبر الديانة الإسلامية بيت المقدس أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي محمد.

ويحتفل العالم العربي والإسلامي بالعيد الكبير هذا الثلاثاء في جوّ يطغى عليه وباء كوفيد-19.