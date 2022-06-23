تصنيف فيفا: مصر تتراجع ثمانية مراكز وفرنسا إلى المركز الرابع

تراجعت فرنسا بطلة العالم إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب نتائجها المخيبة في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر.

وفشلت فرنسا في تحقيق الفوز في مبارياتها الأربع في النسخة الثالثة للمسابقة القارية الحديثة حيث خسرت أمام الدنمارك 1-2 وكرواتيا صفر-1 وتعادلت مع النمسا وكرواتيا بنتيجة واحدة 1-1.

وتنازلت فرنسا عن اللقب الذي حققته في النسخة الثانية، وهي تحتل المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين خلف الدنمارك المتصدرة (9 نقاط) والنمسا الثانية (7 نقاط) وكرواتيا الثالثة (5 نقاط).

ووضعت فرنسا نفسها في فخ الدفاع عن حظوظها للبقاء في المستوى الأول لأن صاحب المرتبة الأخيرة يهبط إلى المستوى الثاني.

واستفادت الأرجنتين من النتائج المخيبة للفرنسيين وانتزعت منهم المركز الثالث في التصنيف الذي حافظت البرازيل على صدارته أمام بلجيكا، منذ انتزاعها من الأخيرة في التصنيف الأخير الصادر في آذار/مارس الماضي.

وصعدت إسبانيا إلى المركز السادس على حساب إيطاليا، وهولندا من العاشر إلى الثامن على حساب البرتغال وإيطاليا، والدنمارك إلى العاشر وألمانيا إلى الحادي عشر على حساب المكسيك التي تراجعت ثلاثة مراكز وباتت ثانية عشرة.

عربيا

عربيًا، حافظ المغرب على الصدارة وكسب مركزين بانتقاله من الرابع والعشرين إلى العشرين، أمام تونس التي ارتقت 5 مراكز وباتت في المركز الثلاثين ومصر التي تراجعت ثمانية مراكز، في أكبر تراجع على اللائحة مع ماليزيا، وأصبحت في المرتبة 40 أمام الجزائر التي صعدت ثلاثة مراكز.

وصعدت قطر مرتبتين وانتزعت المركز 49 من السعودية التي تراجعت أربع مراتب وصارت 53 أمام الإمارات (69، -1) والعراق (70، +2) وعمان (بقيت 75) والبحرين (بقيت 85) والأردن (86، -5) وسوريا (89، -1) وفلسطين (94، +6) ولبنان (100، -3).

وشهدت النافذة الدولية مطلع الشهر الحالي إقامة التصفيات والملحق المؤهلين لكأس العالم قطر 2022، دوري الأمم في منطقتي الاتحاد الأوروبي والكونكاكاف، التصفيات المؤهلة لكأسي أمم إفريقيا وآسيا، والعديد من المباريات الودية.

وأقيمت 280 مباراة دولية خلال هذه الفترة وكان تأثيرها كبيرًا حيث شهدت تقدم 177 منتخبًا من أصل 211 في التصنيف العالمي، أبرزها لكازاخستان (11 مرتبة) وكوبا (10 مراكز) واليونان وماليزيا (7 لكل منهما).

ويصدر التصنيف الجديد في 25 آب/أغسطس المقبل.

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- الأرجنتين (+1)

4- فرنسا (-1)

5- إنكلترا

6- إسبانيا (+1)

7- إيطاليا (-1)

8- هولندا (+1)

9- البرتغال (-1)

10- الدنمارك (+1)