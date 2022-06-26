تمثيل الشوربجي لمنتخب إنجلترا يلقي الضوء على هجرة رياضيين مصريين سعيا للمال والرعاية

وُصف نجم رياضة الإسكواش المصري محمد الشوربجي بالخائن بعد قراره تمثيل إنجلترا مطلع الشهر الحالي، لكنه ليس أول رياضي مصري ينقل ولاءه دولياً، فيما يرى خبراء أنها مشكلة منتشرة تتمثل بشعور الرياضيين بغبن مادي ومعنوي.

يقول لاعب ومدرب منتخب مصر السابق للمصارعة الرومانية حسام حامد لوكالة فرانس برس إن "كرة القدم وحدها وبعض الألعاب الجماعية تؤمّن مستقبل الرياضي المصري"، لافتاً إلى أن "المكافآت المادية ضعيفة جداً لأبطال الألعاب الفردية". ويرى أن الدفاع عن ألوان دول أخرى "تمرّد على واقع مؤلم وبحث عن المال في مكان آخر".

شرح الشوربجي خياره "أعطتني إنجلترا الدعم الذي أحتاجه... ولسنوات طويلة لم يفكر فيّ أحد (في مصر)". وأضاف المصنف ثالثاً عالمياً وأكثر لاعب مصري في التاريخ يفوز ببطولات للمحترفين "لم أحظ براعٍ مصري طيلة مشواري الرياضي".

يُعدّ الشوربجي البالغ من العمر 31 عاماً، المولود بمحافظة الإسكندرية الساحلية، واحداً من أكثر لاعبي الإسكواش تتويجاً، حيث قضى 50 شهراً في المركز الأول عالمياً بين 2014 و2021، ويمتلك 43 لقباً احترافياً باسمه، في رياضة يهيمن عليها المصريون عالمياً.

مخرج من الفقر

لكن الشوربجي ليس أول من يتخلى عن علم بلاده، إذ سبقه رياضيون في رفع الأثقال والمصارعة والفروسية والملاكمة وكرة اليد...

عام 2018 وبعد خلافات مع الاتحاد المحلي، ظهر لاعب المصارعة اليونانية-الرومانية محمود فوزي بزي المنتخب الأمريكي، قبل أن يعتزل ويتجه إلى فنون القتال المختلطة "أم أم ايه".

وفي أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، حصد الرباع القطري من أصول مصرية فارس حسونة صاجب الـ 24 عاما ميدالية ذهبية في رفع الأثقال، ما أثار ضجة على منصات التواصل الإجتماعي.

أوضح والده ومدرّبه إبراهيم، مدرّب منتخب مصر السابق، أنه غادر البلاد معه منذ الصغر، بعد نشوب خلاف بينه وبين الإتحاد المحلي، متجهاً إلى التدريب في قطر.

في الرياضتين "ينتمي اللاعبون لأسر فقيرة"، بحسب فتحي زريق مدرب منتخب مصر السابق لرفع الأثقال، وهي أكثر لعبة حصد فيها المصريون ميداليات أولمبية، مضيفاً "يفكّرون في التجنيس سعياً للمال وتحسين وضعهم الإجتماعي".

وأشار زريق إلى "غياب العدل"، متسائلا "كيف تكون مكافأة الفوز بذهبية أولمبية مليون جنيه (نحو 54 ألف دولار) بعد كل الاستعدادات والتأهيل، مقارنة بحصول بعض لاعبي كرة القدم على مقابل يصل إلى مليون دولار سنوياً، وربما من دون تحقيق بطولات".

مجرّد سلعة

لكن في كرة اليد، تبدو الصورة أكثر وردية، بحسب قائد المنتخب السابق ورئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي ياسر لبيب الذي قال إن "ظاهرة تجنيس لاعبي اليد اختفت تماماً، بعد معاناة أواخر التسعينيات برحيل جيل كامل من الشباب للعب تحت أعلام دول الخليج". وأضاف "مع مرور الوقت وارتفاع الرواتب في الأندية المصرية، برز تفكيرهم في التجنيس وبدأ طموحهم في الاحتراف الأوروبي".

يكمن الحل بنظره في إنهاء الخلافات الضيقة داخل الاتحادات وزيادة الأموال المخصصة للرياضيين. قد تكون مهمة صعبة للحكومة المصرية العالقة راهناً بين تضخم كبير وانخفاض حاد في قيمة العملة.

حتى قبل هذه الفترة، بلغت مخصّصات الدعم من وزارة الرياضة نحو 400 مليون جنيه (حوالي 21 مليون دولار) في موسم 2019-2020، في بلد يزيد عدد سكانه عن مئة مليون نسمة، مقارنة بمليار دولار مثلا لدولة مثل فرنسا.

يرى خبراء أن الحلّ يمكن أن يأتي من الرعاة، لكن حامد يضيف "اللاعب بالنسبة للرعاة مجرّد سلعة يتم الاستفادة منها لتحقيق عائد مادي وإعلاني. بمجرد اعتزال اللاعب أو إصابته ينتهي الأمر".

كما يعتقد مدرب منتخب الإسكواش السابق أمير وجيه أن الدعم يجب أن يستمر بعد الاعتزال من خلال توفير فرص عمل، مشدداً "علينا أن ندرس تلك الظاهرة قبل أن تتوغل بين اللاعبين المصريين، خصوصا وأن أغلبهم يدرس خارج مصر بمنح دراسية في الجامعات الأوروبية والأمريكية".

خلافاً لرفع الأثقال والمصارعة، ينحدر لاعبو الإسكواش من المجتمعات ذات الدخل المرتفع، يتدربون في نواد نخبوية ويستفيدون من انتصاراتهم بمنح دراسية في نخبة الجامعات الأمريكية والأوروبية.

يرى وجيه أنهم لا يسعون فقط للمال خارج بلدهم، بل لفرص "من أجل مستقبل أفضل بعد الاعتزال" لن يحصلوا عليها في وطنهم.

شماتة واحتضان

بعد خسارته بطولته الأولى تحت علم اإجلترا، تعرض الشوربجي لوابل من التعليقات الساخرة، فكتب أحد مستخدمي فيسبوك "بعد خسارة الإنجليزي محمد الشوربجي .. رسالة إلى اتحاد الإسكواش الإنجليزي .. البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل"، فيما كتب آخر على موقع تويتر "لعنة الفراعنة أصابته".

وشنت صحيفة "الدستور" المحلية هجوما لاذعا على الشوربجي وطالبت بسحب الجنسية المصرية منه فقد "اختار محمد الشوربجي أن يمثل منتخب إنجلترا بدلا من مصر، وهذا قراره .. فلماذا لا يكون قرارنا أن نريحه أيضا من الجنسية المصرية؟".

في المقابل، قال وزير الرياضة المصري في تعليقه على أزمة اللاعب إنه ليس حزينا "شيء محترم أن يكون لديك منتج مصري في إنجلترا لأنه ذهب واسمه محمد الشوربجي المصري". وأضاف أنه في حال رغب الشوربجي في العودة إلى مصر مجددا "إنه بلده .. وهو ابننا وسوف نحتضنه".