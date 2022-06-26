شاهد: زعماء مجموعة السبع الكبار يسخرون من صدر بوتين العاري

سخر زعماء العالم من صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وظهوره في بعض اللقطات بصدر عاري وذلك خلال اجتماعهم حول مأدبة غداء على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا الأحد، وتندروا بالسؤال عما إذا كان عليهم أن يكتفوا بارتداء القمصان أو ربما ما هو أقل.

وسأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "هل نبقي السترات؟ هل نخلعها؟" فيما همّ بالجلوس إلى الطاولة في قلعة إلمو في بافاريا حيث يستضيف المستشار الألماني أولاف شولتس قمة مجموعة السبع.

ويظهر بوتين في بعض رحلات الصيد بصدر عاري ويقول محللون غربيون أن مثل هذه الصور تهدف إلى تصدير صورة رجل الدولة القوي.

وناقش قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تلك المعضلة.

واقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ينتظروا الصورة الرسمية قبل أن ينزعوا ملابسهم لكن جونسون علّق ساخرا "علينا أن نظهر أننا أقوى من بوتين".

ثم قال ترودو "سنحصل على مشهد امتطاء فارس عاري الصدر حصانا" ، مشيرا إلى صورة بوتين الشهيرة التي التقطت له عام 2009 وهو يركب حصانا عاري الصدر.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "ركوب الحصان هو الأفضل"، بدون أن تعلّق على قضية الملابس تحديدا.

ورد جونسون "علينا أن نظهر لهم عضلاتنا".

وفي نهاية المطاف، وقف القادة مرتدين سترات لالتقاط الصور قبل أن يخرج الصحافيون من الغرفة تاركين الجدل حول الملابس خلف الأبواب المغلقة.