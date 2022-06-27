شاهد: اليابان تستعد لأزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في بداية صيف استثنائي

تعمل اليابان جاهدة لتجنب أزمة طاقة تلوح في الأفق مع ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء البلاد فيما حذرت السلطات من ارتفاع أكبر من المتوقع في الطلب بعدما انتهى موسم الأمطار في العاصمة طوكيو بصورة مبكرة أكثر من أي وقت مضى منذ بدء تسجيل البيانات.

وقبل أقل من أسبوعين على انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة العليا بالبرلمان)، يزيد ارتفاع أسعار الكهرباء من صعوبة الحياة بالنسبة للمستهلكين اليابانيين، وذلك بعد ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن شأن نقص إمدادات الكهرباء أن تؤثر على فرص الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، الذي يتعرض بالفعل لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع أزمة ارتفاع أسعار المستهلكين.

وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مؤتمر صحفي "ظل الطلب على الكهرباء صباح اليوم أعلى من توقعات أمس، وسط ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير معتادة في مثل هذا الوقت".

ووصلت الحرارة في وسط طوكيو إلى 35.1 درجة مئوية عند الرابعة عصرا بينما سجلت في سانو، إلى الشمال قليلا، 39.8 درجة.

ويقول مسؤولو الأرصاد الجوية إن الموسم السنوي للأمطار في أنحاء اليابان، بما في ذلك منطقة العاصمة طوكيو، قد انتهى مبكرا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء تسجيل البيانات في 1951 .