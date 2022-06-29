English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العالم

رئيس وزارء بريطانيا: بوتين لم يكن ليطلق الحرب لو كان امرأة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون   -   حقوق النشر  Matt Dunham/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا لو كان امرأة معتبرا انه من المستحسن أن يكون هناك المزيد من النساء في السلطة.

وقال لشبكة التلفزيون الألمانية "زي دي اف" مساء الثلاثاء "لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة" التي تهدف إلى "غزو" أوكرانيا. وأضاف أن إطلاق هذه الحرب من قبل روسيا هو "مثال ممتاز على ذكورية سامة".

ودعا بشكل عام إلى تعليم أفضل للفتيات حول العالم وأن يكون هناك المزيد من "النساء في مناصب السلطة".

من جانب آخر، أقر رئيس الحكومة البريطانية بأن "الجميع يريد إنهاء الحرب" لكن في الوقت الحالي "لا يوجد اتفاق محتمل، بوتين لا يقدم عرض سلام".

وأضاف أن الاستراتيجية الغربية تهدف الان إلى دعم أوكرانيا لتمكينها من أن تكون في أفضل وضع استراتيجي ممكن إذا بدأت مفاوضات السلام يوما ما مع موسكو.

المصادر الإضافية • أ ف ب