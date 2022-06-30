بوتين يرد على سخرية قادة مجموعة السبع: رؤيتهم عراة يمكن أن يكون "مشهدا مثيرا للاشمئزاز"

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس على سخرية بعض الزعماء الغربيين منه خلال قمة السبع بقوله إنهم سيبدون "مثيرين للاشمئزاز" إذا تم تصويرهم وهم عراة الصدر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد سخر من صورة شهيرة لبوتين وهو يمتطي جواداً مرتدياً سروال وبدون قميص عام 2009.

واقترح جونسون في قمة لمجموعة السبع ساخراً على القادة المشاركين في القمة أن يخلعوا ملابسهم لإظهار "أنهم أقوى من بوتين" في وقت ترتفع فيه حدة التوترات بين موسكو والغرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير – شباط الماضي.

كذلك قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مازحا إن القادة الغربيين يمكنهم محاولة مطابقة صور بوتين بـ"عرض ركوب الخيل عاريين الصدر"، وهي إحدى مغامرات بوتين الرياضية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة آنذاك.

وقال بوتين اليوم خلال زيارته تركمنستان: "لا أعرف كيف أرادوا خلع ملابسهم، فوق الخصر أو تحته. لكنني أعتقد أنه سيكون مشهداً مثيراً للاشمئزاز على أي حال".

وقال بوتين إن القادة الغربيين يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات الكحولية كما أنهم لا يمارسون الرياضة وهو ما يجعلهم في حالة بدنية أسوأ منه.

وأضاف: "لكي تبدو بمظهر جيد، من الضروري التوقف عن تعاطي الكحول والعادات السيئة الأخرى وممارسة التمارين البدنية والمشاركة في الرياضة".