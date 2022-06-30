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مصر

شركة روسية تتلقي الضوء الأخضر لبناء أول محطة نووية في مصر

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
شعار شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية
شعار شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية   -   حقوق النشر  ERIC PIERMONT/AFP or licensors

قالت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة يوم الأربعاء إنها حصلت على إذن من هيئة الرقابة النووية المصرية للبدء في بناء أول محطة نووية في مصر.

وكانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقية لبدء العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية أثناء اجتماع بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في 2017 . وتقع المحطة على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط.

وقالت روساتوم في بيان إن الإذن يسمح لها ببدء تشييد الوحدة الأولى من بين أربع وحدات مزمعة في المحطة والتي تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات.