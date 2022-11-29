مشجع يحمل علم قوس قزح يقتحم ملعب مباراة البرتغال والأوروغواي

أثار اقتحام أحد المشجعين أرضية ملعب لوسيل أثناء مباراة البرتغال والأوروغواي الإثنين، وهو يحمل علماً بألوان قوس قزح الذي يرمز للمثليين، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخل الرجل مرتدياً أيضاً قميصاً أزرق اللون عليه شعارا "أنقذوا أوكرانيا" من الأمام و"الاحترام للمرأة الإيرانية" من الخلف، أرض الملعب لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة الحادية والخمسين من المباراة التي فازت فيها البرتغال بهدفين على الأوروغواي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

وبعدما جال في الملعب ذهاباً وإياباً، أخرجه رجال الأمن.

ونشرت صفحة تحمل إسم "الأحداث الروسية" على تويتر صورة للمشجع الذي اقتحم الملعب وعلقت "مشجع ارتدى قميصا يحمل عبارة "الاحترام لنساء إيران" وحمل علم المثليين في ملعب ⁧لوسيل⁩ الذي يستضيف مباراة البرتغال والأوروغواي".

وأشادت دلال المسلم في تغريدة نشرتها عبر توتير بهذه الخطوة، وقالت: "أحلى شي حصل بالمونديال شخص يقتحم الملعب و هو مرتدي تيشيرت عليها نقذوا أوكرانيا - الاحترام للنساء الايرانيات و يحمل علم المثليين".

وتعرّضت قطر على مدى السنوات الماضية إلى انتقادات حيال سجّلها الحقوقي، ومن ضمنها مسألة المثليين.

وعند سؤالهم عن استقبال أفراد مجتمع الميم خلال مونديال 2022، أكّد المنظمون القطريون بانتظام أن "الجميع" مرحّب بهم دون تمييز، على الرغم من القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس نفسه.

ووفقًا لمنظمة "هيومن ديغنيتي تراست" غير الحكومية، هناك "أدلة قليلة على تطبيق القانون في السنوات الأخيرة، كما أن مدى التمييز والعنف ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، غير واضح".

ويكرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن أعلام قوس قزح مرحّب بها في الملاعب، لكن السلطات القطرية تدعو إلى توخّي الحذر خارجها.