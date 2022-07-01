زواج المثليين في سويسرا أصبح قانونيا

عقد ألو غارنييه البالغ 57 عاما وبيتر لو 67 عاما، قرانهما في أول زواج بين رجلين في سويسرا الجمعة بعد أن أقرت البلاد زواج الجنس الواحد. وخرج الرجلان من مكتب التوثيق المدني في بلدة شافهاوزن زوجا وزوجا بعد أن أقرا بالقبول والإيجاب بينهما.

استفتاء "الزواج للجميع"

ووافق الناخبون على مبادرة "الزواج للجميع" بأغلبية تقترب من الثلثين في سبتمبر/ أيلول الأمر الذي جعل سويسرا إحدى أحدث الدول التي تقنن زواج الجنس الواحد في أوروبا الغربية.

وقال غارنييه "كان الحفل مهما للغاية لي في حقيقة الأمر، لأن هذا كان ما أريده منذ 20 عاما". وكان غارنييه قد وثق علاقته بلو في عام 2014 وكان ناشطا في حملة مستمرة منذ عقود من أجل الاعتراف بحقوق المثليين.

قابلت يورونيوز أول زوجين مثليين بعد عقد قرانهما بشكل قانوني لأول مرة في زيورخ الجمعة. وتقول دونغا كالبرماتر: "نشعر بمشاعر غامرة، في الواقع، لقد انتظرنا طويلا ليسمح لنا أخيرًا بالزواج، إنه أمر لا يصدق."

وتقول أندريا فورغاكس "بالنسبة لي إنها المساواة. هذا يعني أننا نعامل على قدم المساواة، وأننا متماثلون وهو يوم مميز وأنا حقًا سعيدة لأنني أستطيع أن أكون هنا وأتزوج بالفعل من هذه المرأة."

بموجب هذا القانون يعتبر الأزواج من نفس الجنس على قدم المساواة مع أقرانهم، بحيث يضمن القانون إمكانية التبني المشترك للأطفال ووراثة الشريك المتوفى أو الحصول على الجنسية السويسرية في حال أن أحد الزوجين لا يمتلكها.