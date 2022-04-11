رئيس الهيئة الاستشارية للتطعيم في سويسرا يقول إنه تعرض للاختطاف

صرح رئيس الهيئة الاستشارية للتطعيم في سويسرا أنه تعرض للاختطاف لفترة وجيزة في نهاية آذار/ مارس، في حادثة غامضة انتهت بعد أيام بوفاة الشخص المشتبه باحتجازه.

وأكد كريستوف بيرغر، رئيس لجنة التطعيم في البلاد والمتحدث البارز في سياسات مكافحة جائحة كورونا، في بيان صادر إلى وسائل الإعلام المحلية أنه قد اختطف كرهينة لفترة وجيزة في 31 آذار/ مارس من قبل رجل لم يكن يعرفه.

وقال بيرغر في البيان الذي نشرته صحيفة "نويه زويرشر تسايتونج" ووسائل إعلام أخرى " احتجزني الخاطف لمدة ساعة. خلال هذا الوقت طالبني بمبلغ كبير من المال".

وأشار بيان بيرغر إلى أن دافع الخاطف كان مادياً ولا علاقة له بوظيفته. وقال إن "الجاني لم يشر إلى دوري كرئيس للجنة التطعيم"، مضيفاً أنه أطلق سراحه بعد تقديم تأكيدات بأن مطالب الخاطف ستتم تلبيتها.

وعقب الحادث، حاولت الشرطة القبض على المشتبه به، وهو رجل أعمال ألماني يبلغ من العمر 38 عاماً، في زيورخ يوم الأربعاء الماضي. تبع ذلك تبادل لإطلاق النار وقتل الرجل زميلته قبل أن يُقتل برصاص الشرطة، وفقاً لتقارير محلية.