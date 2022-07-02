فقد طاقم سفينة يضم أكثر من 20 فردا جراء العاصفة تشابا في هونغ كونغ

ضرب الإعصار "تشابا" في وقت متأخر من يوم الجمعة هونغ كونغ، مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح شديدة، إلا أنه لم يلحق أضرارا جسيمة في المنطقة، بحسب مصادر رسمية محلية.

وقالت السلطات إن طاقم سفينة يضم أكثر من عشرين فردا فُقد بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لهونغ كونغ مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

وأعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ ثلاثة من أفراد طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصا، وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

وذكرت أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.

ومر تشابا بمحاذاة المركز المالي العالمي، وتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعرقل وسائل النقل العام بالمدينة كما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق.

وأظهر التلفزيون المحلي أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ، وصلت إلى بعض الباحثين عن الإثارة الذين تجمعوا متحدين الرياح العاتية في المكان للاستمتاع بأحوال الطقس القاسية.

وضرب الطقس العاصف هونغ كونغ بعد مراسم إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاستعادة بكين المستعمرة البريطانية السابقة.

وذكرت الحكومة أن خدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ نشرت طائرات هليكوبتر تعمل على إنقاذ 30 شخصًا علقوا في البحر بعد أن واجهت سفينة كانوا على متنها بعض الحوادث خلال حدوث الإعصار، على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلاً) جنوب غرب هونغ كونغ.