أستراليا تدعو عشرات آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم تحسبا لحدوث فيضانات

صدرت أوامر لآلاف السكان بإخلاء منازلهم في العاصمة الأسترالية سيدني وعدد من المدن المجاورة، يوم الأحد، وسط هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي واحتمال حدوث فيضانات في مناطق اجتاحتها فيضانات في مارس/ آذار.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة من المحتمل أن تؤدي إلى فيضانات وانهيارات أرضية على امتداد منطقة الساحل الشرقي إلى الشمال والجنوب من سيدني في ولاية نيو ساوث ويلز، مع توقع اشتداد هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت خدمة الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز في أوامر الإخلاء لمنطقة سيدني الجنوبية "إذا بقيتم في المنطقة، فقد تكونون بدون كهرباء ومياه وخدمات أساسية أخرى وقد يكون من الخطير جدا أن نتدخل لإنقاذكم".

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس لشبكة سكاي نيوز، إن الحكومة الأسترالية زودت الولاية بمئة جندي وطائرتي هليكوبتر للمساعدة في أي عمليات إنقاذ.

قالت هيئة إدارة المياه، إن الأمطار الغزيرة تسببت في تسرب المياه من سد في جنوب غرب سيدني خلال الليل، مضيفة أن نماذج المحاكاة أظهرت أن التسرب سيكون مشابها لتسرب كبير حدث في مارس آذار 2021 في نفس السد.