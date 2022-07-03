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رياضة

كاف يعلن تأجيل أمم إفريقيا 2023 وإعادتها للجدول الشتوي

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بقلم:  يورونيوز
منتخب السنغال الفائز بأمم إفريقيا الماضية
منتخب السنغال الفائز بأمم إفريقيا الماضية   -   حقوق النشر  AP Photo

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الأحد إن الكاف قرر تأجيل موعد انطلاق كأس الأمم ستة أشهر وحتى يناير كانون الثاني 2024.

وأعلن موتسيبي أيضا إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي في الموسم المقبل وستكون البداية في العاشر من أغسطس آب.

وجاء القراران خلال اجتماع الكاف في المغرب، ومن المنتظر أن يتسبب تأجيل كأس الأمم في جدل جديد بسبب تعارض موعد المسابقة القارية مع ارتباطات العديد من اللاعبين في أوروبا.

وكان من المفترض إقامة كأس الأمم في يونيو حزيران من العام المقبل في ساحل العاج.

المصادر الإضافية • رويترز