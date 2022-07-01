محمد صلاح يوقع عقداً جديداً للبقاء في صفوف ليفربول حتى 2025

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة عن توقيع نجمه المصري محمد صلاح لعقد جديد "طويل الأمد".

ولم يتبق في تعاقد صلاح السابق مع النادي سوى عام واحد وفشل الطرفان في التوصل لاتفاق على عقد جديد خلال الأشهر الماضية وهو ما زاد من التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن الفريق.

وبث ليفربول شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقيا في الهواء الطلق امام بركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل أن يرتدي قميص ليفربول الرقم 11 ويقول بصوته "صلاح سيبقى" في إشارة إلى العقد الجديد.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن عقد صلاح الجديد يمتد إلى صيف عام 2025.

وقال صلاح الذي بلغ الثلاثين من عمره الشهر الماضي "شعوري رائع وأنا متحمس لحصد المزيد من الالقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أخيرا أُنجز كل شيء".

وأضاف "استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعد ان حصل هذا الأمر يتعين علينا التركيز على المستقبل".

The incredible journey continues 😍#SalahStays — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022

وتابع "لا شك بأنكم لاحظتم بأن الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، والموسم الفائت كنا قاب قوسين أو دانى من إحراز أربعة ألقاب، لكن للأسف في الأسبوعين الأخيرين من الموسم فقدنا لقبين"، في إشارة إلى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي.

وأوضح "أجرينا تعاقدت جديدة ويتعين علينا مواصلة العمل وأن نتمتع بالإيجابية للمنافسة على جميع الألقاب مجددا".

وسجل صلاح 156 هدفاً في 254 مباراة برفقة ليفربول الذي انتقل إليه قادماً من روما الإيطالي في صيف 2017.

ورحب مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب بتجديد عقد صلاح بقوله "انه ينتمي الينا. هذا هو ناديه.انا متأكد من ان السنوات المقبلة ستشهد المزيد من التألق لصلاح وهذا ليس بالامر القليل، لانه على مدى السنوات الخمس الاخيرة بلغ مرتبة الاساطير معنا".

انفراجة بعد طريق مسدود

وكان صلاح ونظرا لوصول المفاوضات إلى حائط مسدود، أعلن عشية خوض فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد (خسرها صفر-1) في أيار/مايو الماضي، بأنه سيبقى في صفوف ليفربول حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون أن يلتزم ما إذا كان سيجدده من عدمه.

قال حينها "لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك".

كان صلاح عام 2020 أحد اللاعبين الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب له في الدوري الممتاز منذ ثلاثين عامًا، بعد عام من مساهمته أيضا في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تجديد عقد صلاح كجرعة معنوية هائلة لليفربول الذي خسر جهود مهاجمه المتألق السنغالي ساديو مانيه المنتقل الى بايرن ميونيخ الالماني.

وكان ليفربول اجرى صفقة ممتازة بتعاقده مع المهاجم الأوروغوياني الدولي داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي مقابل صفقة يمكن أن تصل الى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.