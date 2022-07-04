أنس جابر تواصل تقدمها في بطولة ويمبلون للتنس وديوكوفيتش يتابع زحفه نحو لقب رابع على التوالي

واصلت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالمياً تقدمها بسهولة في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز 7-6 (11-9) و6-4 وبلغت ربع النهائي.

ولم تخسر التونسية أي مجموعة حتى الآن في البطولة وهي تخوضها بمعنويات عالية بعد ان توجت بطلة في دورة برلين على الملاعب العشبية في 19 حزيران/يونيو الماضي.

وقالت جابر: "واجهت منافسة قوية، دائماً ما أجد صعوبة ضدها وبذلت جهوداً مضاعفة في الجولة الحاسمة (في المجموعة الاولى) لأنني لم أكن أتصور خوض ثلاث مجموعات معها".

ولم تخسر جابر أي مباراة على الملاعب العشبية هذا الموسم وقالت في هذا الصدد: "اللعب على الملاعب العشبية أمر رائع بالنسبة إلي، فأنا أستمتع عليها. آمل في مواصلة سلسلتي. أعشق اللعب على العشب وأريد أن أستمر حتى المباراة النهائية"

أنس جابر، بطولة ويمبلدون للتنس- لندن 3 يوليو 2022 AP Photo/Alberto Pezzali

وبلغت التشيكية ماري بوزكوفا الدور ربع النهائي للمرة الأولى في البطولات الكبرى، وذلك بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 7-5 و6-2.

واستفادت التشيكية البالغة 23 عاماً من الأخطاء المباشرة الـ24 التي ارتكبتها غارسيا في اللقاء، مقابل 4 فقط لمنافستها التي لم يسبق لها أن ذهبت أبعد من الدور الثاني في أي من مشاركاتها الـ13 السابقة في البطولات الكبرى.

وعلقت المصنفة 66 عالمياً على مسارها في ويمبلدون، قائلة "لا أعلم كيف وصلت إلى هنا"، أي إلى ربع النهائي حيث تتواجه مع أنس جابر.

التشيكية ماري بوزكوفا، بطولة ويمبلدون للتنس في لندن، 1 يوليو 2022 Kirsty Wigglesworth/AP

وكانت غارسيا، المتوجة في 25 الشهر الماضي بلقبها الأول منذ 2019 بفوزها في نهائي دورة باد هومبورغ الألمانية على الكندية بيانكا أندرييسكو، تمني النفس بأن تكرر سيناريو عام 2017 حين وصلت في رولان غاروس إلى ربع النهائي الأول لها والأخير في البطولات الكبرى، لكن مشوارها في ويمبلدون توقف عند الدور الرابع للمرة الثانية من أصل تسع مشاركات.

وحققت الألمانية تاتيانا ماريا (34 عاماً) المصنفة 103 عالميا المفاجأة باقصائها اللاتفية ييلينا اوستابنكو بطلة رولان غاروس السابقة بالفوز عليها 5-7 و7-5 و7-5 علما بأنها تخلفت 1-4 في المجموعة الثانية وانقذت كرتين كانتا كفيلتين بخسارتها المباراة.

الألمانية تاتيانا ماريا، بطولة ويمبلدون للتنس في لندن، 1 يوليو 2022 Kirsty Wigglesworth/AP

وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها ماريا الدور ربع النهائي في البطولة الانكليزية علما بأنها شاركت فيها للمرة الاولى عام 2007، ولم يسبق لها ان تخطت الدور الثالث في اي من بطولات الغراند سلام ايضا خلال مسيرتها.

وقالت ماريا التي عادت الى الملاعب قبل أقل من عام بعد ان وضعت مولودها الثاني: "انا فخورة جدا كوني أما. انه اجمل شعور في العالم"، وأضافت: "اعشق أولادي، القيام بالأمرين (تربيتهم وممارسة اللعبة)، هذا امر مميز". وتلتقي ماريا في الدور المقبل مع مواطنتها جول نيميير الفائزة على البريطانية هيذر واطسون 6-2 و6-4.

ديوكوفيتش يواصل زحفه

تابع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول زحفه نحو إحراز لقبه الرابع توالياً في بطولة ويمبلدون ذاتها، بفوزه على الهولندي تيم فان ريتهوفن 6-2 و4-6 و6-1 و6-2 الاحد. وهي المرة الثالثة عشرة التي يبلغ فيها الصربي هذا الدور.

ويسعى ديوكوفيتش إلى أن يصبح رابع لاعب فقط يحرز اللقب الإنجليزي أربع مرات توالياً، بعد السويدي بيورن بورغ والأميركي بيت سامبراس والسويسري روجيه فيدرر. كما انه يريد إحراز لقبه السابع في البطولة ليصبح على مسافة لقب واحد من الرقم القياسي المسجل بإسم فيدرر.

لم يجد ديوكوفيتش أي صعوبة في حسم المجموعة الاولى في صالحه، لكن الهولندي الذي لم يخسر أي من مبارياته السبع على الملاعب العشبية هذا الموسم رد التحية في المجموعة الثانية معتمداً على ارسالاته الساحقة عندما كسر إرسال منافسه في الشوط السابع ليحافظ على تقدمه حتى نهايتها معادلاً الأرقام. وهي المجموعة الثانية التي يخسرها ديوكوفيتش في هذه البطولة بعد مباراته الافتتاحية ضد الكوري الجنوبي سون وو كوون.

التقط الصربي أنفاسه وفاز بالمجموعة الثانية بسهولة متناهية 6-1 قبل ان يكسر إرسال منافسه مرتين في الرابعة ويخرج فائزا في ساعتين و40 دقيقة.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بطولة ويمبلدون للتنس لندن، 3 يوليو 2022 AP/Alastair Grant

وانتهت المعركة بين الشابين الواعدين الإيطالي يانيك سينر (20 عاماً) والإسباني كارلوس ألكاراس (19 عاماً) بفوز الأول 6-1، 6-4، 6-7 (8-10)، و6-3 الأحد، وبلوغه الدور ربع النهائي ايضا. ويواجه سينر مباراة صعبة في الدور المقبل مع ديوكوفيتش.

2022الإيطالي يانيك سينر بطولة ويمبلدون للتنس في لندن، 3 يوليو Kirsty Wigglesworth/AP

وقال سينر: "انها احدى افضل النتائج التي حققتها. لم أكن اتوقع ذلك لانني لا ألعب بطريقة جيدة عل الملاعب العشبية". ويشارك سينر في ويمبلدون للمرة الثانية وهو خرج من الدور الأول العام الماضي، لكنه بلغ ربع نهائي بطولة كبرى مرتين وتحديداً في رولان غاروس عام 2020 وأستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي من دون أن يتخطاه في المرتين. كما أنه لم يكن قد حقق أي فوز على الملاعب العشبية قبل النسخة الحالية من ويمبلدون.

أما ألكاراس الذي برز إلى الأضواء في القسم الأول من الموسم الحالي، فكان يشارك بدوره للمرة الثانية في ويمبلدون بعد خروجه من الدور الثاني العام الماضي.

وتغلب البلجيكي المخضرم دافيد غوفان على منافسه الاميركي فرانسيس تافوي 7-6 (7-3) و5-7 و5-7 و6-4 و7-5 في اطول مباراة في ويمبلدون هذا العام والتي استغرقت 4 ساعات و36 دقيقة ليبلغ الدور ربع النهائي.

ونجح غوفان المصنف 58 عالميا في تسديد 18 ارسالا ساحقا ليتخطي تافوي المصنف 23 عالميا. ويلتقي غوفان في الدور التالي البريطاني كاميرون نوري الفائز على الاميركي تومي بول 6-4 و7-5 و6-4.