أوزبكستان تعلن مقتل 18 شخصا خلال اضطرابات نهاية الأسبوع

قال مكتب المدعي العام في أوزبكستان يوم الاثنين إن 18 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي وقعت في إقليم قرقل باغستان المتمتع بالحكم الذاتي الأسبوع الماضي. وذكرت السلطات أن 243 أصيبوا أيضا خلال الاضطرابات التي اندلعت في الإقليم بسبب خطط لتقليص الحكم الذاتي.

وألغى الرئيس شوكت ميرضيائيف يوم السبت خططا لتعديل مواد في الدستور تتعلق بالحكم الذاتي للإقليم وحقه في الانفصال. كما أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر في الإقليم الشمالي الغربي.