شاهد: طيارون فرنسيون يستعدون لاحتفالات يوم الباستيل قبل إحالة المقاتلة "ميراج 2000" إلى التقاعد

يستعد طيارو سلاح الجو الفرنسي لمراسم الاحتفال بيوم الباستيل في 14 يوليو – تموز بمزيج من الفخر والحزن لوداعهم الطائرة المقاتلة الشهيرة "ميراج 2000 سي".

واشتهرت عروض يوم الباستيل السنوية بتحليق طائرات "ميراج 2000 سي" في سماء جادة الشانزليزيه في قلب العاصمة باريس ولكن هذا العام سيشهد نهاية خدمة هذا الطراز على أن تحل محله مقاتلات رافال.

وتوجت "ميراج 2000 سي" على عرش طائرات القوات الجوية الفرنسية لمدة 34 قبل أن يتم إفساح المجال تدريجيا لمقاتلات رافال الأكثر ملائمة للمتطلبات العسكرية العصرية.

وقال طيار سيشارك في عروض يوم الباستيل: "نحن جميعاً مرتبطون جداً بوحداتنا وخاصة بهذا الطائرة. إنها طائرة نشأ عليها البعض منا لذلك فإن وداعها أمر مؤثر للغاية".

وأضاف: "احتفلنا بتقاعدها قبل أيام قليلة بمشاعر مختلطة ولم نكن نعرف ما إذا كنا سعداء أو حزينين".

ومع إحالة "ميراج 2000 سي" إلى التقاعد، ستبقى طائرات "ميراج 2000 دي" و"ميراج 2000-5F" في الخدمة لعدة سنوات.