شاهد: ألف مسلم بوسني في طريقهم إلى مكّة المكرمة لأداء مناسك الحجّ

أقل من أسبوعين تفصل عن بدءِ مناسك الحجّ في مكّة المكرمة بالمملكة السعودية، التي يقصدها مئات آلاف المسلمين من مختلف بقاع الأرض، لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ألفٌ من مسلمي البوسنة والهرسك، الذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون مسلم، يستعدون لأداء فريضة الحجّ، ويشكّل هذا عدداً قياسياً للحجاج البوسنيين على الرغم من الارتفاع الكبير لتكاليف السفر إلى الديار المقدسة والإقامة خلال مدّة الحج.

المواطن زكريا توسيتش، من سكّان مدينة توزلا، هو أحد أولئك الذي يحلمون منذ نعومة أظافرهم بأداء هذه الفريضة الدينية، ويبدو أن حلمه على وشك أن يتحقق.

يقول توسيتش موضحاً أن الحج ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، ويجب على كل مسلم ومسلمة لديه الإمكانات المادية والقدرة الصحية أن يحجّ مرة واحدة، على الأقل، خلال حياته.

ويضيف توسيتش: "منذ أن كنت صغيراً وأن أحلم بأداء شعائر الحج، والحمد لله، وأنا في الثالثة والستين من عمري، يوشكُ حلمي أن يتحقق".

وعلى ضوء الأزمة المعيشية التي يعيشها كثير من البوسنيين جراء التضخمّ وارتفاع الأسعار في بلادهم، كان من المتوقع أن ينخفض عدد المسلمين الذين يعتزمون أداء مناسك الحجّ لهذا العام، لكنّ منظمي رحلات الحجّ في البوسنة والهرسك، أكدوا أن أعداد الحجّاج كانت مرتفعة على نحو يخالف لكافة التوقعات.

وتبلغ تكاليف الحجّ (السفر والإقامة) للبوسنيين، نحو 6 آلاف يورو، لكل شخص، ويعدّ هذا مبلغاً كبيراً بالنسبة لمسلمي هذا البلد الأوروبي، لكنّ من الجليّ أن هذا الأمر لم يثبط من عزيمة المؤمنين البوسنيين الذين عقدوا النية على الحجّ هذا العام.

ويشار إلى أنه تمّ تأمين ست رحلات جويّة لنقل البوسنيين إلى مكّة المكرمة لأداء مناسك الحج في هذا العام.

من المقرر أن يبدأ موسم الحج في الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل، ووصلت بالفعل طلائع الحجاج الأجانب القادمين من خارج المملكة، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19.

وكانت السعودية، استحدثت ، قبل نحو أسبوعين، بوابة الكترونية حكومية تتيح للراغبين بتأدية مناسك الحج من العديد من الدول الغربية التسجيل مباشرة للحصول على التأشيرات اللازمة، في خطوة تهدف للقضاء على "وكالات السفر الوهمية"، ويأتي النظام الجديد فيما تستعد السعودية للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، لكن حجّاج الخارج يشكلون الغالبية العظمى إذ يبلغ عددهم 850 ألفا.

ويجدر بالذكر أن عدد الحجاج للعام 2019 بلغ نحو 2,5 مليون حاج، لكن بعد تفشي جائحة كورونا في العام 2020 سمحت السعودية لعشرة آلاف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد العام الماضي إلى ستين ألف شخصٍ ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.