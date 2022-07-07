لاعبة السلة الأمريكية غراينر تقر بحيازة مادة مخدرة أمام محكمة روسية

أقرت نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر بالذنب أمام محكمة روسية يوم الخميس فيما يتعلق باتهامها بحيازة مادة مخدرة، مما قد يعرضها للسجن لمدة ربما تصل إلى عشر سنوات لكنها قالت إنها لم تخالف القانون عن عمد.

وناشدت أسرة غراينر الرئيس الأمريكي جو بايدن لتكثيف الجهود من أجل إطلاق سراح لاعبة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات.

وقالت غراينر بالإنجليزية قبل ترجمة أقوالها للمحكمة إلى الروسية "أود أن أقر بالذنب. لكنني لم أقصد. لم أرغب في مخالفة القانون". وأضافت "أريد أن أدلي بشهادتي في وقت لاحق. أحتاج وقتاً للاستعداد لذلك".

ومن المقرر أن تنعقد جلسة المحاكمة الثانية في 14 يوليو-تموز.

وألقت السلطات القبض على غراينر في فبراير-شباط في مطار شيريميتييفو بموسكو وبحوزتها خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش، وهي مادة مخدرة محظور تداولها في البلاد، وظلت محتجزة منذ ذلك الوقت.

وأثار اعتقال غراينر المخاوف من أن موسكو قد تستخدم اللاعبة الحاصلة على ميدالية ذهبية مرتين في التفاوض من أجل إطلاق سراح مواطن روسي رفيع المستوى محتجز في الولايات المتحدة.

وتقول السلطات الروسية إنه لا أساس لاعتبار أن القبض على غراينر مخالف للقانون وإن القضية المرفوعة عليها ليست سياسية رغم علاقات موسكو المتوترة مع واشنطن بسب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يوم الخميس إن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة أمر صعب وطالب بأن تتوقف واشنطن عن الحديث عن مصير غرايينر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن غراينر يمكنها الاستئناف على الحكم فور صدوره أو التقدم بطلب للعفو بعد ذلك.