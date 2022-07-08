رحلة طائرة حكومية من روسيا إلى سويسرا تستغرق 9 ساعات بدلاً من 3 بسبب الحظر الجوي

تجبر العقوبات الأوروبية المفروضة على الطائرات الروسية اتخاذ مسارات بديلة وطويلة كي تتفادى دخول المجال الجوي الأوروبي المحظور عليها.

لقد حلقت طائرة حكومية روسية لمدة تسع ساعات بين موسكو وبازل في سويسرا، الأربعاء، في رحلة تستغرق في العادة دون قيود على المجال الجوي حوالي ثلاث ساعات، وفقاً لموقع "فلايت رادار 24" الذي يراقب حركة الملاحة الجوية.

وسافرت الطائرة فوق روسيا وجورجيا وتركيا قبل أن تتجه جنوبا فوق البحر الأبيض المتوسط لتتجنب المجال الجوي لأوروبا الشرقية ثم حلقت على طول الساحل الأفريقي قبل توجهها شمالًا عبر تونس وأخيرا لفرنسا وسويسرا بشكل خاص وبعدإذن حكومي.

وبحسب وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، حصلت الطائرة الروسية على "تصريح دبلوماسي" فرنسي/سويسري حتى تتمكن من إعادة الموظفين الدبلوماسيين الروس الذين كانوا يمثلون روسيا في مجلس أوروبا في ستراسبورغ بفرنسا.

مرت الطائرة فوق عدة بلدان قبل وصولها إلى بازل في سويسرا flightradar24

وعادت الطائرة أدراجها إلى موسكو في رحلة أخرى استغرقت 9 ساعات إضافية.

أغلقت فرنسا وسويسرا مجالهما الجوي أمام الطائرات الروسية كجزء من العقوبات المفروضة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين، بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط.