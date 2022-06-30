لافروف: "ستار حديدي" يقوم بين روسيا والغرب

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن "ستارا حديديا" يقوم راهنا بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في مينسك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي "الواقع أن الستار الحديدي هو في طور القيام" مستعيدا العبارة الشهيرة لونستون تشرشل. وأضاف لافروف "فليكن (الغربيون) حذرين ولا تعلق (أصابعهم) فيه. العملية جارية". وتابع أن الاتحاد الأوروبي "لا يبدي أي اهتمام بتفهم مصالح" روسيا وقرارته تمليها "واشنطن".

كما اعتبر الوزير أن قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع أظهرت أن الولايات المتحدة تريد "إخضاع كل الدول لإرادتها". وقال "هذا الستار الحديدي ينصبه اليوم الغربيون أنفسهم".

وعبارة تشرشل الشهيرة عن ستار حديدي ينزل على أوروبا كانت تشير الى فصل القارة الأوروبية بين دول رأسمالية والكتلة السوفياتية، ما أدى الى الحرب الباردة.