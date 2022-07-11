نائب الأمين العام لحلف الناتو ليورونيوز: مصير أزمة أوكرانيا سيتحدد في ساحات المعارك

في إطار القتال المستمر في دونباس وخيرسون حيث يحاول الجيش الأوكراني شن هجوم معاكس على القوات الروسية، قابلت يورونيوز رومانيا، ميرسيا جيوانا، نائب الأمين العام لحلف الناتو.

السيطرة على البحر الأسود ورمزية جزيرة الثعبان

وقال ميرسيا جيوانا، نائب الأمين العام لحلف الناتو ليورونيوز رومانيا في مقابلة السبت، أن معظم الحرب تدور على السيطرة على البحر الأسود.

وأوضح جيوانا: " سيتم تحديد وجهة الحرب ونهايتها في ساحة المعركة. الظروف السياسية بين الجانبين مختلفة للغاية اليوم، بحيث لا يمكننا رؤية الظروف السياسية لحل دبلوماسي في الوقت الحالي. لذلك، هناك المزيد من الحرب للأسف، والمزيد من الدمار. نأمل أن تتحقق الشروط لايجاد حل سياسي في لحظة قادمة."

وردا على سؤال الصحفية على أهمية إعادة السيطرة الأوكرانية لجزيرة الثعبان الواقعة بالقرب من الساحل الشرقي لأوكرانيا ورومانيا، قال جيوانا: " هذه الجزيرة مهمة جدًا لكل البحر الأسود. وتقع على بعد 40 كيلومترًا فقط من ميناء كونستانزا وتشكل أيضا مصب نهر الدانوب، إنها منطقة استراتيجية. وحقيقة أن روسيا قد أُجبرت على التخلي عن الجزيرة بسبب الهجمات الشديدة التي شنتها أوكرانيا... كما تمثل نصرا تكتيكيا لمعنويات الأوكرانيين. وبالطبع للملاحة ولحرية الملاحة في البحر الأسود."

وكانت روسيا قد سيطرت على جزيرة الثعبان في بداية غزوها لأوكرانيا، وتقول روسيا أنها انسحبت من الجزيرة "كبادرة حسن نية" بينما يقول الأوكرانيون أن استرجاع السيطرة على الجزيرة يشكل هزيمة عسكرية لروسيا.