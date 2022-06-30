شاهد: أوكرانيا وروسيا تتبادلان 144 أسيرا من كل جانب

نشرت المخابرات العسكرية الأوكرانية مقطع فيديو لعملية تبادل للأسرى بين كييف وموسكو. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تم إطلاق سراح 144 عسكريا أوكرانيا من الأسر كجزء من عملية تبادل الأسرى وهي العملية الأكبر منذ بدء الحرب في فبراير-شباط.

أرتور ليبكا، جندي أوكراني قال: "أود أن أخبر أهلي وأقربائي أنني سأعود إليهم قريبا. بصراحة، أنا متأثر بشكل كبير كان من الصعب جدا القيادة لأنها محاولة أخرى للعودة إلى المنزل ولم تنجح من قبل. طوال الوقت وخلال الرحلة، كنت أفكر في أنها ستفشل وسوف نعود إلى الأسر".

ومن بين السجناء الأوكرانيين المفرج عنهم، يوجد 95 شاركوا في الدفاع عن مصنع الحديد والصلب في آزوفستال في ماريوبول، والعديد منهم أصيبوا بجروح خطيرة ومتفاوتة بين الحروق وبتر الأطراف، وهم يتلقون الآن رعاية طبية.

وشهدت عملية تبادل الأسرى إطلاق سراح عدد متساوٍ من الجنود من كل جانب. وفي غضون ذلك، قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح في هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

وقد دمر الهجوم مبنى من أربعة طوابق بشكل جزئي، وقد اعترفت موسكو بعملية القصف على المدينة، مشيرة إلى أن قواتها "قصفت" ما وصفته بقاعدة تدريب "المرتزقة الأجانب" في المنطقة.