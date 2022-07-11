مشروع قرار حجب الثقة عن الحكومة يعكس الانشقاق السياسي في فرنسا

اقترح نواب التحالف اليساري المعارض بالبرلمان الفرنسي اليوم الاثنين التصويت على حجب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن المعينة من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.

ومن المستبعد حتى الآن تمرير المقترح الذي يتطلب موافقة أكثر من نصف أعضاء البرلمان (ما لا يقل عن 289 صوتاً) ولكنه يعكس حجم الانشقاق السياسي الذي تشهده البلاد منذ انتخاب ماكرون لولاية رئاسية ثانية بفارق ضئيل عن منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن في أبريل – نيسان الماضي.

وجاءت الانتخابات البرلمانية الفرنسية الشهر الماضي لتعلن عن خسارة تحالف ماكرون الوسطي المعروف باسم "معا" الأغلبية البرلمانية الكاسحة التي تمتع بها خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وفاز ائتلاف ماكرون بـ250 مقعداً بالبرلمان بينما فاز الائتلاف اليساري بـ145 مقعداً ليشكل أكبر كتلة معارضة للرئيس وحكومة بورن.

وقال الحزب الجمهوري المحافظ، الذي يشغل 62 مقعداً، إنه لن يشارك في التصويت بشأن حجب الثقة عن الحكومة.

وقالت بورن في خطاب أمام البرلمان إن اقتراح التصويت بحجب الثقة عن حكومتها "تم حياكته بنية عرقلة العمل البرلماني وبالتالي إرادة الشعب الفرنسي".

ولم تقل لوبن ما إذا كان نوابها سيدعمون التصويت بحجب الثقة عن بورن أم لا، ولكنها قالت إن حزبها "التجمع الوطني" الذي يشغل 89 مقعدا، سيستخدم "كل السلطة المتاحة لدينا في البرلمان ضد الحكومة".

وعادة ما تطلب الحكومة الجديدة المعينة من قبل الرئيس المنتخب تصويت ثقة البرلمان كنوع من تدعيم سلطاتها إلا ان خسارة ماكرون للأغلبية البرلمانية وفوزه بالولاية الثانية بفارق ضئيل عن لوبن دفع بورن إلى عدم المخاطرة بطلب وإمكانية خسارة التصويت.