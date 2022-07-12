غزو أوكرانيا: قصف أوكراني جنوب البلاد وتركيا تستضيف محادثات الأربعاء

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها قصفت ليلاً القوات الروسية في منطقة خيرسون المحتلة (جنوب)، بينما اتهمتها سلطات الاحتلال الروسية باستهداف منازل.

تحتل القوات الروسية مدينة خيرسون، المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 ، منذ الأيام الأولى للغزو الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير.

ويشن الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا هناك منذ عدة أسابيع بينما ينتشر الجزء الأكبر من القوات الروسية في دونباس (الشرق).

في شرق البلاد، حيث يتواصل القصف الروسي، تتوقّع أوكرانيا هجومًا جديدًا للجيش الروسي على مدن استراتيجية في منطقة دونباس الشرقية التي تعتبرها موسكو هدفًا ذا أولوية.

ويسيطر الانفصاليون المدعومون من موسكو جزئيًا على حوض دونباس منذ عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وحذّرت رئاسة الأركان الأوكرانية من أن "هناك مؤشرات الى أن الوحدات العدوّة تستعدّ لتكثيف العمليات القتالية باتجاه كراماتورسك وباخموت".