غزو أوكرانيا: قصف أوكراني جنوب البلاد وتركيا تستضيف محادثات الأربعاء

غزو أوكرانيا: قصف أوكراني جنوب البلاد وتركيا تستضيف محادثات الأربعاءمحادثة
أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها قصفت ليلاً القوات الروسية في منطقة خيرسون المحتلة (جنوب)، بينما اتهمتها سلطات الاحتلال الروسية باستهداف منازل.
تحتل القوات الروسية مدينة خيرسون، المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 ، منذ الأيام الأولى للغزو الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير.
ويشن الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا هناك منذ عدة أسابيع بينما ينتشر الجزء الأكبر من القوات الروسية في دونباس (الشرق).
في شرق البلاد، حيث يتواصل القصف الروسي، تتوقّع أوكرانيا هجومًا جديدًا للجيش الروسي على مدن استراتيجية في منطقة دونباس الشرقية التي تعتبرها موسكو هدفًا ذا أولوية.
ويسيطر الانفصاليون المدعومون من موسكو جزئيًا على حوض دونباس منذ عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وحذّرت رئاسة الأركان الأوكرانية من أن "هناك مؤشرات الى أن الوحدات العدوّة تستعدّ لتكثيف العمليات القتالية باتجاه كراماتورسك وباخموت".
كييف تقول إنها حررت خمسة أشخاص خلال "عملية خاصة" في خيرسون
أعلنت كييف الثلاثاء تحرير خمسة أوكرانيين احتجزتهم القوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا خلال "عملية خاصة" نفذتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان "خلال عملية خاصة (...) في الأراضي المحتلة مؤقتًا في منطقة خيرسون، تم تحرير خمسة مواطنين أوكرانيين احتجزهم المحتلون الروس".
وأوضح البيان أن العملية نفذتها القوات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الأشخاص الخمسة هم جندي وشرطي سابق وثلاثة مدنيين.
وأضاف البيان أن "أحد المفرج عنهم مصاب بجروح خطيرة" دون أن توضح ما إذا كان أصيب خلال العملية.
وأكدت الاستخبارات العسكرية "أنهم الآن تحت رعاية السلطات الأوكرانية ويتلقون العلاج المناسب".
يقود الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا منذ عدة أسابيع في خيرسون التي احتلها الجيش الروسي منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.
أوكرانيا تقصف القوات الروسية في جنوب البلاد
أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها قصفت ليلاً القوات الروسية في منطقة خيرسون المحتلة (جنوب)، بينما اتهمتها سلطات الاحتلال الروسية باستهداف منازل.
تحتل القوات الروسية مدينة خيرسون، المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 ، منذ الأيام الأولى للغزو الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير.
ويشن الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا هناك منذ عدة أسابيع بينما ينتشر الجزء الأكبر من القوات الروسية في دونباس (الشرق).
وأشار مسؤولون عسكريون أوكرانيون مشرفون على العمليات في جنوب البلاد إلى أن الضربة أدت إلى مقتل 52 جنديًا روسيًا ودمرت "مستودعًا للذخيرة" في نوفا كاخوفكا التي تبعد حوالي 70 كيلومترًا عن مدينة خيرسون البالغ عدد سكانها 290 ألف نسمة.
تركيا تستضيف محادثات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة
يلتقي وفدان روسي وأوكراني في اسطنبول الأربعاء لمناقشة استئناف إيصال شحنات الحبوب عبر البحر الأسود، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
وسينضم إلى الاجتماع الرباعي مسؤولون في الأمم المتحدة الذين قدّموا مقترحات بشأن سبل استئناف الشحنات عبر ممرات آمنة من الموانئ الأوكرانية المغلقة، بحسب بيان وزير الدفاع.