الإمارات تعلن عن استثمار ملياري دولار لتطوير "مجمعات غذائية" في الهند

تعهدت الإمارات باستثمار ملياري دولار لتطوير سلسلة "مجمعات غذائية" في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط، وذلك وفقا لبيان مشترك من الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل يوم الخميس.

والهدف هو جمع الشركات الزراعية وشركات معالجة الأغذية وشركات التجزئة في مكان واحد واستخدام أحدث تقنيات المناخ لتقليل الهدر وترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.

وأضافت الدول الأربع في بيان أنها ستدعم أيضا مشاريع للطاقة المتجددة في الهند.

وتابع البيان "مؤسسات القطاع الخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون مدعوة لتقديم خبراتها وحلولها المبتكرة التي تسهم في استدامة المشروعات".

الأمن الغذائي والطاقة النظيفة

جاء هذا الإعلان قبيل قمة افتراضية للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء الإمارات وإسرائيل والهند، تركز على الأمن الغذائي والطاقة النظيفة وسط مخاوف من نقص الغذاء العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتعد روسيا وأوكرانيا،على التوالي، ثالث ورابع أكبر دولتين مصدرتين للحبوب في العالم في حين أن روسيا مصدر رئيسي للوقود والأسمدة أيضا.

وعطلت الحرب صادراتهما، ودفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية وتسببت في احتجاجات في البلدان النامية التي كانت تعاني أصلا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد بفعل جائحة كورونا.

وحذرت وكالات الأمم المتحدة هذا الشهر من أن الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ قد يدفعان المجاعة والهجرة الجماعية إلى مستويات غير مسبوقة.