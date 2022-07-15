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إيران

بعد توقيع "إعلان القدس".. إيران أكثر تصميما على حفظ مصالحها في الاتفاق النووي

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
العلم الإيراني في العاصمة طهران - أرشيف
العلم الإيراني في العاصمة طهران - أرشيف   -   حقوق النشر  أ ب

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجمعة أن بلاده باتت "أكثر تصميما" على حفظ مصالحها في أي إحياء للاتفاق النووي، بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل حيث وقع إعلانا أمنيا موجها بالدرجة الأولى ضد الجمهورية الإسلامية.

وكتب أمير عبداللهيان عبر حسابه على تويتر "لن نتغاضى أبدا عن الحقوق الثابتة للأمة الإيرانية العظيمة. انجاز اتفاق جيد وصلب ومستدام هو هدفنا. من دون أدنى شكّ، عرض الدمى بين البيت الأبيض والصهيونية يجعلنا أكثر تصميما" على تحقيق ذلك.