مصرع 14 شخصاً بتحطم مروحية في المكسيك

لقي 14 شخصاً مصرعهم الجمعة عندما تحطمت مروحية تابعة للبحرية المكسيكية في ولاية سينالوا بشمال غرب البلاد.

وقالت البحرية في بيان إن "مروحية بلاك هوك تعرضت لحادث لم يعرف بعد سببه".

وأضافت "كان على متن المروحية 15 شخصاً. لسوء الحظ، لقي 14 منهم حتفهم، وهناك شخص يتلقى العلاج".

وقالت البحرية إن الطائرة تحطمت أثناء مهمة.

وأكدت أن الحادث لا علاقة له بالعملية التي تم خلالها اعتقال مهرب المخدرات رافاييل كارو كوينتيرو الجمعة في سينالوا.