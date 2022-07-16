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المكسيك

مصرع 14 شخصاً بتحطم مروحية في المكسيك

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بقلم:  يورونيوز
جنود من الجيش المكسيكي يعملون في موقع تحطم مروحية تابعة للبحرية بالقرب من مطار لوس موتشيس بولاية سينالوا بالمكسيك في 15 يوليو 2022.
جنود من الجيش المكسيكي يعملون في موقع تحطم مروحية تابعة للبحرية بالقرب من مطار لوس موتشيس بولاية سينالوا بالمكسيك في 15 يوليو 2022.   -   حقوق النشر  JOSE MENDOZA/AFP

لقي 14 شخصاً مصرعهم الجمعة عندما تحطمت مروحية تابعة للبحرية المكسيكية في ولاية سينالوا بشمال غرب البلاد.

وقالت البحرية في بيان إن "مروحية بلاك هوك تعرضت لحادث لم يعرف بعد سببه".

وأضافت "كان على متن المروحية 15 شخصاً. لسوء الحظ، لقي 14 منهم حتفهم، وهناك شخص يتلقى العلاج".

وقالت البحرية إن الطائرة تحطمت أثناء مهمة.

وأكدت أن الحادث لا علاقة له بالعملية التي تم خلالها اعتقال مهرب المخدرات رافاييل كارو كوينتيرو الجمعة في سينالوا.

المصادر الإضافية • ا ف ب