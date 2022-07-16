بعد وصول المحادثات النووية إلى طريق مسدود.. إيران تفرض عقوبات على 61 أمريكيا

قالت إيران السبت إنها فرضت عقوبات على 61 أمريكيا، منهم مايك بومبيو وزير الخارجية السابق، لدعمهم جماعة إيرانية معارضة، في الوقت الذي وصلت فيه محادثات استمرت شهوراً لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إلى طريق مسدود.

القائمة السوداء لوزارة الخارجية الإيرانية

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسؤولين آخرين أدرجتهم وزارة الخارجية الإيرانية على القائمة السوداء للتعبير عن دعمهم لجماعة مجاهدي خلق المعارضة في المنفى، من بينهم محامي الرئيس السابق دونالد ترامب رودي جولياني ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون.

وسمحت العقوبات، التي صدرت ضد عشرات الأمريكيين في الماضي لأسباب مختلفة، بمصادرة أي أصول يملكونها في إيران، لكن الغياب الواضح لمثل هذه الأصول يعني أن الخطوات ستكون رمزية إلى حد كبير.

وهناك تقارير عن مشاركة جولياني وبومبيو وبولتون في فعاليات منظمة مجاهدي خلق وتعبيرهم عن دعمهم للجماعة.

وفي يناير كانون الثاني، فرضت إيران عقوبات على 51 أمريكيا، وأدرجت 24 أمريكيا آخرين في القائمة السوداء في أبريل نيسان في تحركاتها الأخيرة ردا على العقوبات.

وبدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في نوفمبر تشرين الثاني في فيينا واستمرت في قطر في يونيو حزيران. لكن المفاوضات تتعثر منذ شهور.