شاهد | بايدن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السعودية

التقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي في جدة بالمملكة العربية السعودية، كجزء من جولة في الشرق الأوسط.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، استقبل الرئيس المصري الذي وصل جدّة صباح السبت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وهذا اللقاء الثنائي هو أول مقابلة وجها لوجه بين الرئيسين المصري والأمريكي، بعد مكالمة هاتفية تمت العام الماضي.

ويشارك الرئيس المصري في قمة جدة، حيث يعتبر الأمن الغذائي أولوية للسيسي الذي تأثرت بلاده بالوضع في أوكرانيا.

وسيلتقي بايدن أيضاً بقادة من دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالطاقة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد عقد محادثات في إسرائيل، في بداية جولة إقليمية تاريخية، تتضمن رحلة بعد ذلك إلى السعودية.

وهذه أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه. والتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة إسرائيليين.