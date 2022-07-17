عطل فني يُرغم طائرة تابعة لشركة إنديغو الهندية على الهبوط في باكستان

ذكرت وكالات أنباء محلية يوم الأحد أن إنديغو وهي أكبر شركة طيران في الهند حولت مسار طائرة إلى كراتشي في باكستان المجاورة بسبب "عطل فني"، في ثاني حادث من نوعه يتعلق بهبوط غير مقرر في أقل من أسبوعين.

كانت الرحلة متجهة إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة من مدينة حيدر أباد الجنوبية.

وقالت وكالة أنباء إيه.إن.آي الشريك المحلي لتلفزيون رويترز في تغريدة نقلاً عن شركة الطيران "بعد أن لاحظ قائد رحلة الشارقة -حيدر أباد عطلاً فيناً في الطائرة، تم تحويل الطائرة إلى كراتشي بباكستان كإجراء احترازي".

وأضافت الوكالة أن شركة إنديغو قررت إرسال رحلة إضافية إلى كراتشي لإعادة الركاب إلى حيدر أباد.

ولم ترد شركة إنترجلوب أفياشان التي تشغل إنديجو على طلب للتعليق.

كانت شركة سبايس جيت الهندية قد قالت في 5 تموز/يوليو إن طائرة بوينج 737 كانت متجهة من نيودلهي إلى دبي قد هبطت اضطرارياً في كراتشي بسبب عطل في مؤشر الوقود، مما دفع هيئة الرقابة على شركات الطيران إلى إصدار إشعار تحذيري.

وتشهد الهند انتعاشاً كبيراً في السفر الجوي المحلي والدولي في الأشهر التي أعقبت رفع القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد.