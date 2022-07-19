رئيس قمة المناخ يحذر الدول من "لعبة محصلتها صفر"

دعا وزير الخارجية المصري الدول الغنية والنامية إلى إظهار الاستعداد لتقديم تنازلات في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ التي من المقرر أن يرأسها في تشرين الثاني/ نوفمبر، قائلاً الثلاثاء إن المفاوضات لا ينبغي أن تكون "لعبة محصلتها صفر" بين الدول الغنية والفقيرة.

جاء حديث وزير الخارجية سامح شكري في الوقت الذي عقد فيه مسؤولون من 40 دولة اجتماعا لمدة يومين في برلين، وصف بأنه فرصة لإعادة بناء الثقة بعد أن حققت المحادثات الفنية الشهر الماضي تقدما ضئيلا في القضايا الرئيسية، مثل المساعدات المناخية للدول النامية.

وقال إن المناقشات "المفيدة للغاية" جعلت المسؤولين المصريين "أقرب إلى فهم مجالات التقارب وأيضًا الاختلاف المحتمل الذي سيتطلب المزيد من العمل منا جميعًا" في قمة شرم الشيخ.

لا تزال البلدان النامية تنتظر من الدول الغنية تقديم 100 مليار دولار من المساعدات المناخية كل عام، وهو هدف من المفترض أنه يتحقق منذ عام 2020. كما أنها تريد إحراز تقدم في قضية التعويض عن "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ.

مع افتتاح اجتماع برلين يوم الاثنين، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الحد الأقصى للاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) المتفق عليه في اتفاقيات باريس المناخية لعام 2015 ينزلق بعيدًا عن متناول الجميع حتى مع تضرر المزيد من الناس. الفيضانات الشديدة والجفاف والعواصف وحرائق الغابات.

تعهدت الدول الأوروبية بتحقيق أهدافها المناخية على الرغم من الحرب في أوكرانيا التي دفعت البعض إلى البحث عن مصادر وقود أحفوري جديدة والتحول مؤقتًا على الأقل إلى الفحم لتعويض النقص في شحنات الطاقة الروسية. وقد نظرت البلدان النامية إلى الإجراءات بعين الريبة.

قال شكري، الرئيس المكلف لمؤتمر شرم الشيخ، "يجب أن نحقق تقدمًا جوهريًا في جميع المجالات وأن نضمن عدم تخلف أحد عن الركب".

وقال خلال مؤتمر صحفي مقتضب إلى جانب نظيره الألماني: "هذا يستلزم أن يرتقي الجميع إلى مستوى المناسبة ويظهر التفهم والاستعداد لتقديم تنازلات". وأضاف "لا يمكننا تحمل تأخير أو التراجع عن الالتزامات" وسط تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا ووباء فيروس كورونا.