بسبب ادعاءات "ملفقة".. بي بي سي تدفع تعويضات لمربية وليام وهاري

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الخميس للمربية السابقة للأميرين وليام وهاري عن المزاعم "الكاذبة والخبيثة" التي استخدمت ضدها لإجراء مقابلة تلفزيونية حصرية مع الأميرة ديانا شاهدها 23 مليون شخص.

ومثلت ألكسندرا بيتيفر، المعروفة سابقاً باسم تيغي ليغ بورك، أمام المحكمة العليا في لندن يوم الخميس لتلقي اعتذاراً علنياً من الصحفي الذي زعم أنها كانت على علاقة مع الأمير تشارلز أثناء عملها مساعدة شخصية له في عام 1995.

وقالت محاميتها لويز برنس للمحكمة إن المزاعم تسببت في "عواقب شخصية خطيرة لجميع المعنيين".

وقال مدير عام هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، تيم ديفي، إن الشركة وافقت على دفع "تعويضات كبيرة" لبيتيفر. وأضاف أن الصحفي "فشل في طرح الأسئلة الصعبة" حول كيفية الحصول على مقابلة ديانا.

وأضاف ديفي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعتذر لها علناً، ولأمير ويلز، ودوقي كامبريدج وساسكس، عن الطريقة التي استخدمت لخداع الأميرة ديانا والتأثير اللاحق على حياتهم".